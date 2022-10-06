Могадишо, , 11:12 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил приглашение своему сомалийскому коллеге Хассану Шейх-Мохаммеду принять участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает Algerie Presse Service (APS).

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, 6 октября послание президенту Сомали передал министр связи Алжира Мохаммед Буслимани, который посетил Сомали в качестве специального посланника.

«Министр передал братские приветствия президента Республики и его пожелания благополучия и процветания Федеративной Республике Сомали. В тексте послания президент Теббун также выразил свое стремление, посредством участия Сомали, использовать саммит для укрепления сотрудничества между арабскими странами и предоставления возможности арабским странам решать многоплановые проблемы, с которыми они сталкиваются» — цитирует APS заявление пресс-службы президента Алжира.

Отмечается, что президент Сомали принял приглашение и будет участвовать в работе саммита ЛАГ, который пройдёт в Алжире 1−2 ноября.