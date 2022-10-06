Мехико, , 11:08 — REGNUM Посольство Франции в Мексике подтвердило, что во время отпуска пропала французская пара, сообщает Le Figaro.

Мексика Jituwang.com

Двое французов, находившихся в отпуске на юго-востоке Мексики, пропали без вести.

«Министерство Европы и иностранных дел проинформировано об исчезновении этих двух граждан Франции», — говорится в сообщении посольства Франции в Мексике.

Граждане Франции пропали без вести 12 сентября. Пара находилась в одном из основных туристических направлений в Мексике.

По данным национального реестра пропавших без вести, с 1964 года в Мексике пропало без вести более 106 000 человек. Большинство пропавших были зарегистрированы с 2006 года, даты начала военной операции по борьбе с наркотиками, в результате которой погибло 340 000 человек, и большинство из них было приписано преступным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с партнерами новые проекты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также: Макрон обсудит с партнерами новые проекты в Индо-Тихоокеанском регионе