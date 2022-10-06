Москва, , 11:08 — REGNUM Позиция секретариата ООН по референдумам о воссоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией ангажированна, заявила 6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной «позиции», тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство указывало на это в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД. В ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик «как будто попытался оправдаться», уточнила Захарова.

«Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к [киевскому] сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, за воссоединение с Россией в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проголосовало абсолютное большинство избирателей. Голосование проходило 23–27 сентября. Регионы вошли в состав РФ.

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