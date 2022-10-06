Москва, 6 октября 2022, 11:08 — REGNUM Позиция секретариата ООН по референдумам о воссоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией ангажированна, заявила 6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство указывало на это в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД. В ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик «как будто попытался оправдаться», уточнила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, за воссоединение с Россией в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проголосовало абсолютное большинство избирателей. Голосование проходило 23–27 сентября. Регионы вошли в состав РФ.
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