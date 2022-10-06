Герат, Афганистан, 6 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщают о взрыве опоры линии электропередачи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» ЛЭП

По словам собеседников, опора ЛЭП по импорту электроэнергии их Туркмении, была взорвана в районе города Торагунди уезда Куш.

Из-за происшествия в нескольких частях города Герата было отключено электричество.

Представители электроэнергетической компании в Герате пока ничего по этому поводу не заявили.