Екатеринбург, 6 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Основная часть жалоб, связанная с проведением частичной мобилизации, вызвана вручением ошибочных повесток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург она рассказала, что большинство жалоб связано с тем, что люди считают их привлечение к частичной мобилизации противоречащим указу президента, а также законам, регулирующим порядок мобилизации.

«Каждое такое обращение проверялось. И, надо сказать, значительная часть их подтвердилась», — приводит слова Москальковой ТАСС.