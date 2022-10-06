Кременная, ЛНР, 6 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Обстановка в Кременной (ЛНР) остается стабильной, сообщил 6 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР

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Российские войска держат оборону, интенсивно работает артиллерия, 3−4 раза в день срабатывают системы ПВО, рассказал он.

Ранее представители руководства ЛНР сообщили, что киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к Сватово и Кременной, при этом отметив, что ситуация «тревожная, но контролируемая».