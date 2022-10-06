Москва, , 11:05 — REGNUM Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв («Единая Россия») просят генпрокурора Игоря Краснова разобраться, как тратились средства, выделенные на финансирование тыла, сообщил член комитета по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарёв обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий также проинформировал о принятом решении пригласить в Госдуму на закрытые от СМИ слушания замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, — «чтобы совместно понять, что необходимо, чтобы не получилось, что у нас чего-то не хватает».

Также в Госдуме хотят послушать замглавы Минобороны по вооружению Алексея Криворучко о закупках квадрокоптеров.

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