В Госдуме просят генпрокурора разобраться с тратой денег на тыл
Москва, 6 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв («Единая Россия») просят генпрокурора Игоря Краснова разобраться, как тратились средства, выделенные на финансирование тыла, сообщил член комитета по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»
«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарёв обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — отметил Гурулёв в телеграм-канале.
Парламентарий также проинформировал о принятом решении пригласить в Госдуму на закрытые от СМИ слушания замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, — «чтобы совместно понять, что необходимо, чтобы не получилось, что у нас чего-то не хватает».
Также в Госдуме хотят послушать замглавы Минобороны по вооружению Алексея Криворучко о закупках квадрокоптеров.