Москва, 6 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв («Единая Россия») просят генпрокурора Игоря Краснова разобраться, как тратились средства, выделенные на финансирование тыла, сообщил член комитета по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарёв обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий также проинформировал о принятом решении пригласить в Госдуму на закрытые от СМИ слушания замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, — «чтобы совместно понять, что необходимо, чтобы не получилось, что у нас чего-то не хватает».

Также в Госдуме хотят послушать замглавы Минобороны по вооружению Алексея Криворучко о закупках квадрокоптеров.