Москва, 6 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В России мораторий на проверки бизнеса дал свой позитивный результат для преодоления последствий пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Так он прокомментировал призывы президента объединения «Опора России» Александра Калинина продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса на 2023 и 2024 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«В целом можно констатировать, что мораторий на проверки бизнеса дал свой позитивный результат для преодоления последствий пандемии, — сказал Максимов. — Более того, в режиме санкционного прессинга бизнес смог достаточно успешно адаптироваться к новым условиям, во многом благодаря тому, что имел возможность концентрировать своё внимание на ключевых процессах, избегая ненужных затрат на взаимодействие с контролирующими институтами».

По его словам, мораторий на проверки бизнеса, действующий сейчас в РФ, достиг необходимого результата, показал в целом высокую эффективность и стал сигналом для бизнес-среды о том, что государство понимает её текущие проблемы и готово максимально стимулировать развитие.

«С точки зрения национальной экономики, можно прогнозировать, что продление моратория на проверки предприятий бизнеса на период 2023–2024 годов станет одним из важных факторов для реализации сценария, заявленного Михаилом Мишустиным, согласно которому экономика РФ должна выйти на устойчивый рост к концу 2024 года», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Ретешников заявил, что бизнес высоко оценил введенный мораторий на проверки.