Оренбург, 6 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Житель Оренбурга пытался отсудить у медиков 10 млн рублей за родовую травму, которая привела к инвалидности, сообщили 6 октября в Дзержинском райсуде города.

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В иске оренбуржец указал, что в момент своего рождения получил вывих тазобедренного сустава. Травма не исследовали и устранили своевременно, что привело к увечью и установлению III группы инвалидности. В результате истец лишился возможности вести нормальный образ жизни, заниматься спортом, испытывал нравственные страдания в связи с состоянием здоровья. Компенсацию морального вреда горожанин оценил в 10 млн рублей.

Суд назначил медэксперизу. Однако эксперт вернул дело, поскольку проведение назначенной экспертизы не представлялось возможным. Сроки хранения необходимых документов истекли, и они были ничтожны.

Исследовав обстоятельства дела, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих получение травмы при рождении и проведение оперативного лечения, а также наличие в действиях врачей дефектов и недостатков оказания квалифицированной медицинской помощи, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, сказали в пресс-службе судебной инстанции. Решение не вступило в законную силу.