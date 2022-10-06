Лондон, 6 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Элизабет Трасс стала героиней множества интернет-мемов и пародий после того, как выступила на конференции Консервативной партии. Об этом 5 октября сообщило издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

При этом поводом для этого стал синий фон на экране позади Трасс, позволяющий редактировать фотографию Трасс с конференции. Оппоненты действующего британского премьер-министра из Лейбористской партии обнародовали в соцсетях несколько подобных отредактированных фотографий и это был подхвачено другими пользователями интернета.

После этого в соцсетях появилось множество других фотографий, на которых Трасс с гримасой стоит среди охваченного пожаром дома, стоит на фоне изображающей ад картины или среди руин города.

При этом отмечается, что ряд пользователей Сети разместил на фотографии выступающей премьер-министра в виде фона графики с резко упавшими экономическими и финансовыми показателями Британии за время нахождения Трасс во главе правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Запад предпринял недостаточное количество усилий в борьбе с Россией и недостаточно помог Киеву в вопросе военной поддержки.