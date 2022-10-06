Москва, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 6 октября, премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в работе II Каспийского экономического форума, который проходит в Москве в технопарке «Сколково», сообщается на сайте правительства.

Каспийское море Funtema.ru

В работе форума принимают участие делегации стран «каспийской пятерки» (Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан). Участники форума обсудят вопросы сотрудничества стран-участников Каспийского региона и пограничных им государств.

Также планируется обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области экологии, энергетики, транспорта, энергетики, туризма и других сфер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что второй Каспийский экономический форум имеет большое значение для прибрежных государств.

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