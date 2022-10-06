Салехард, , 11:02 — REGNUM На Ямале начинается сезон вертолётных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Скоро в школу. Ямал Пресс-служба губернатора ЯНАО

С 8 октября начнутся перелёты по маршруту Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. С 10 октября — из Салехарда в Яр-Сале, а также из Салехарда в Мужи и Овгорт. С 12 октября прямым рейсом будут летать вертолёты из Салехарда в Новый Порт. С 16 октября откроются рейсы по маршрутам: Шурышкары – Восяхово – Мужи, Мужи – Горки – Азовы. А 18 октября стартуют вертолётные рейсы из окружной столицы в Мужи и Лопхари.

Отмечается, что воздушные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после завершения работы паромной переправы и до момента становления льда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО возводятся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» модульные аэровокзалы. Воздушные гавани возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре, Овгорте и Горках. До начала зимнего сезона модульные аэровокзалы появятся в Ныде, Кутопьюгане и Новом Порту.

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