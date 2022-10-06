Салехард, 6 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На Ямале начинается сезон вертолётных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Скоро в школу. Ямал

С 8 октября начнутся перелёты по маршруту Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. С 10 октября — из Салехарда в Яр-Сале, а также из Салехарда в Мужи и Овгорт. С 12 октября прямым рейсом будут летать вертолёты из Салехарда в Новый Порт. С 16 октября откроются рейсы по маршрутам: Шурышкары — Восяхово — Мужи, Мужи — Горки — Азовы. А 18 октября стартуют вертолётные рейсы из окружной столицы в Мужи и Лопхари.

Отмечается, что воздушные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после завершения работы паромной переправы и до момента становления льда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО возводятся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» модульные аэровокзалы. Воздушные гавани возвели в Антипаюте, Гыде и Питляре, Овгорте и Горках. До начала зимнего сезона модульные аэровокзалы появятся в Ныде, Кутопьюгане и Новом Порту.