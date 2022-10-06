Сеул, 6 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. С 2017 по 2021 года в Южной Корее было зафиксировано 248 тыс. случаев телефонного мошенничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства юстиций и Службой финансового надзора.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Согласно опубликованным данным, сумма ущерба составила 1,76 трлн вон (~$1,25 млрд). Однако жертвы телефонного мошенничества смогли вернуть лишь 526,8 млрд вон (~$374,9 млн), что составляет лишь 29,9% от потерянных средств.

Между тем в министерстве подчеркнули, что в последнее время выросло количество случаев, когда преступники вымогают деньги наличными, обходя таким образом систему контроля финансовых и следственных органов. В связи с этим реальный объём ущерба может значительно превышать официальные цифры.