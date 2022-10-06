Кызыл, , 10:59 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности младенцу. В совершении преступления подозревают 36-летнюю мать ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Медвеженок на кровати

Трагедия произошла ночью 4 октября. По данным следствия, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая уснула во время кормления грудью пятимесячного сына.

«Во время сна женщина придавила телом ребенка. Согласно данных судебно-медицинского исследования причиной смерти малолетнего явилась механическая асфиксия», — отметили в управлении.

В рамках расследования сотрудники СКР устанавливают все фактические обстоятельства происшествия. Кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, это далеко не первый подобный случай в республике. Как сообщало ИА REGNUM, двумя месяцами ранее в Кызыле при аналогичных обстоятельствах погиб 2-месячный ребёнок. Пьяная мать уснула вместе с младенцем и во сне придавила его рукой.

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