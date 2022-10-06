Москва, , 11:02 — REGNUM К реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» подключилось 69 регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что федеральный проект разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утверждённых председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Он включает в себя 6 основных инструментов:

1. Конкурс «Студенческий стартап».

2. Предпринимательские «Точки кипения».

3. Акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив.

4. Университетские стартап-студии.

5. Тренинги предпринимательских компетенций.

6. Программа возмещения части инвестиций, направленных на реализацию университетских стартапов.

«Все инструменты федпроекта направлены на достижение поставленных Президентом целей — обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны. К его реализации подключилось уже 69 регионов. В субъектах создано 60 предпринимательских «Точек кипения», отобрано столько же площадок для проведения тренингов предпринимательских компетенций. До конца этого года их пройдут 30 тыс. молодых людей. Кроме того, для ускорения развития студенческих стартапов и внедрения современных моделей управления созданыболее 150 акселерационных программ. В ближайшее время запустимпрограмму возмещения части инвестиций, направленных на развитие студенческих стартапов. Бизнес сможет вернуть себе до 50% вложенных средств. Отдельно подчеркну, что в деятельности Платформы участвуют не только региональные центры, но и менее крупные города с сильными университетами и профессорско-преподавательскими коллективами. Это открывает новые профессиональные возможности студентам из всех федеральных округов», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что в 11 субъектах России запущены все действующие инструменты проекта: в Астраханской, Иркутской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Томской областях, Республике Мордовии, Приморском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Вузы, победившие в конкурсных отборах Платформы, получают финансовую поддержку для организации мероприятий федерального проекта. Условием большинства конкурсов является наличие у вуза индустриальных партнеров и экспертов-практиков, которые смогут выступить наставниками и менторами: поддержать студенческие команды, помочь им создать и доработать стартап-проекты, привлечь инвесторов и выйти на рынок. Взаимодействие студентов, вузовского сообщества и технологического бизнеса необходимо для максимально эффективной работы Платформы. Только так молодые люди смогут не в теории, а на практике изучить работу технологического предпринимателя и сознательно прийти в эту профессию», —отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Среди студентов, заинтересованных в карьерной траектории технологического предпринимателя, наиболее популярными направлениями для стартапов стали «Цифровые технологии», «Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии», а также «Креативные индустрии». Именно эти направления стали самыми массовыми по числу участников конкурса «Студенческий стартап» в 2022 году.

Платформа университетского технологического предпринимательства—федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России. Проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов. Его главная цель — к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы. Операторами Платформы являются АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Инновационный центр «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022—2031 гг.