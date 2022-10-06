Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Зажатая дверью рука школьника в трамвае остановила движение электротранспорта на юго-западе Санкт-Петербурга на 20 минут, сообщил 6 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

t. me/Megapolisonline Очередь на трамвай

По предварительным данным, инцидент произошел в 08:50 мск 6 октября на улице Десантников в Красносельском районе. Восьмилетний мальчик ехал в трамвае на задней площадке, на остановке он просунул руку в проем между открытой дверью и бортом трамвая и не успел вытащить ее, когда дверь закрылась.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», на место была вызвана скорая медицинская помощь, школьника госпитализировали, по предварительным данным, серьезных травм он не получил.

«Будет проведен разбор случая с участием специальной комиссии предприятия», — заверили в ГУПе и обратились к родителям с просьбой внимательно следить за детьми во время поездок на общественном транспорте, объяснять основы безопасного поведения во время поездки, приучать юных пассажиров держаться за поручни.

Добавим, что из-за инцидента движение трамваев на участке было остановлено на 20 минут.