Челябинск, 6 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Челябинске ко Дню героев Танкограда запланирован спортивный праздник. Он состоится 8 октября, сообщили журналистам организаторы мероприятия.

Россия, Челябинская область, Челябинск Танкоград. 1943.

Граждане смогут принять участие в состязаниях по спортивному ориентированию. Также у них будет возможность посетить выставки военно-патриотических клубов и Челябинского тракторного завода.

День героев Танкограда отмечается 6 октября и является одной из памятных дат Челябинской области. 6 октября 1941 года была начата эвакуация Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В 2016 году Заксобрание Челябинской области приняло решение ежегодно отмечать эту историческую дату.