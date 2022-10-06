Новосибирск, , 11:00 — REGNUM Информация об очередном пробитии потолка государственного долга США уже давно превратилась в экономическую притчу во языцех. Об этом ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кто-то сокрушается, что «первая» экономика мира живет в долг; другие поражаются количеством нолей после 31; третьи восклицают — «сколько можно терпеть!» Однако, если откинуть эмоции, то очередная информация о госдолге США — это всего лишь факт, который фиксирует непреходящую мудрость «что позволено Юпитеру, не позволено быку», — уверен Борисов. — Действующая мировая финансовая система — это главное американское изобретение, которое они последовательно создавали после Второй мировой войны, где доллар стал основным эквивалентом стоимости вещей в международном обмене. Держится вся эта система на доверии, что за светлый лик Бенджамина Франклина можно приобрести все блага цивилизации в любой точке планеты, а если кто-то начинает сомневаться, то на этот крайний случай есть Честор Нимиц».

Главный бонус этой системы, по словам эксперта, — это возможность США злоупотреблять международным доверием и потреблять больше, чем могут себе позволить.

«Контроль эмиссии международного доверия (доллара) позволяет получать многое «за спасибо» или как у нас говорят «на халяву»! — уверен Борисов. — Сейчас оказалось, что средства, номинированные в американской валюте, по факту не принадлежат их владельцам, а остаются под контролем США. Было 300 млрд долларов — раз, и их больше нет. Была яхта — бац, и она уже у Джона. Была карта Visa на завтраки — хоп и у тебя отличная подставка под кружку. Однако тактическая победа Вашингтона может стать стратегическим поражением, поскольку такой шаг стал серьёзным ударом по главному, что сегодня есть у США – доверие к доллару».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что государственный долг США превысил $31 трлн.