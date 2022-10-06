Париж, 6 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Просьба киевского режима о вступлении в НАТО пока не может быть удовлетворена, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

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В эфире телеканала BFM (Франция) Бретон прокомментировал просьбу Владимира Зеленского о приёме Киева в НАТО.

«Зеленский попросил о приёме [Киева] в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на [территории бывш. УССР] идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал еврокомиссар.