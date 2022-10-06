Ярославль, 6 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Председателем муниципалитета Ярославля избран Сергей Калинин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Калинин

Первое заседание восьмого созыва муниципалитета состоялось 6 октября 2022 года. Калинин был выдвинут единственным депутатским объединением — фракцией «Единая Россия». Конкурентов у него не оказалось.

Коллеги-депутаты хвалили Калинина за участие в подготовке к тысячелетию Ярославля, опыт и энгергию. Депутат Миша Халтян сказал, что «после вас заместителя мэра, который разбирается в градостроительстве, не было». Халтян пожелал Калинину на посту председателя муниципалитета заняться исправлением градостроительных ошибок прошлых лет.

Перед депутатами выступил заместитель губернатора Алексей Доронкин. Он сказал, что кандидатуру Калинина поддержал губернатор Михаил Евраев. Единственный депутат от КПРФ Евгения Овод сказала, что не будет голосовать за Калинина, потому что выборы безальтернативны. При этом она призвала его не ущемлять права малочисленных депутатов от других партий. В ответ Калинин пообещал депутатам от КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» вернуть «депутатский миллион», отобранный в прошлом созыве.

В итоге за Калинина отдали свои голоса 36 депутатов, 1 депутат воздержался.