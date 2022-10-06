Триполи, 6 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Турция и Ливия будут совместно разрабатывать Средиземноморских газовый шельф. Об этом, каксообщает Fawasel, заявил премьер-министр Ливии Абдель-Хамид Дабайбав ходе заседания правительства в четверг, 6 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Дабайба рассказал о планах освоения региона Средиземного моря юго-восточнее острова Крит. При этом премьер-министр страны заявил об исключительных планах Ливии на этот регион и отверг любую критику турецко-ливийского соглашения о сотрудничестве в области энергетики.

«Мы никогда не откажемся от своего права на территориальные воды к югу от Крита, и наши партнёры уже начали бурение в этом районе», — заявил Дабайба.