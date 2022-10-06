Петропавловск-Камчатский, , 10:53 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей смогли не потерять ни принципов, ни морали, ни совести. Население освобожденных территорий заслужило право жить в нормальных условиях, считает председатель общественного экспертного совета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Камчатки Артем Хасьянов.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Безусловно, на протяжении долгих лет эти регионы входили в состав СССР, их жители не потеряли, ни принципов, ни морали, ни совести. Последние восемь лет жители территории бывш. УССР находились под влиянием западных стран, которые были нацелены только на развал, в том числе и Российской Федерации. Жители Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей заслужили право жить, трудиться и растить детей в нормальных условиях. Поэтому им необходима поддержка, чтобы эти люди быстрее почувствовали себя свободно и спокойно», — цитирует Хасьянова пресс-служба правительства Камчатки.

Эксперт подчеркнул, что защищать свою Родину — долг каждого мужчины. Участникам специальной военной операции в защиту Донбасса он пожелал удачи и скорейшего возвращения с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ второй день подряд обстреливают исправительную колонию на севере Горловки.