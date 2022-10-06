Донецк, 6 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября боевики ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.

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