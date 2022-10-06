Астана, , 10:52 — REGNUM Кроме правящей партии Казахстана «Аманат», действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева 6 октября выдвинули кандидатом президенты Демократическая партия «Ак жол» и Народная партия. Об этом сообщает новостной портал Zakon. kz.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё 1 сентября, как только президент озвучил в послании народу решение о проведении внеочередных президентских выборов. На этом критическом отрезке истории и сама логика истории, здравый смысл и рациональный подход говорят о том, что интересы народа и страны, стабильного и устойчивого развития нашего государства превыше всего», — сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев на внеочередном съезде.

Он заявил, что сейчас не время, чтобы устраивать внутриполитические игры. Лидер партии призвал избежать вовлечения Казахстана в войны и гражданское противостояние.

Сообщается, что партия «Ак жол» также провела съезд. На нём рассматривали четырёх кандидатов. Из 125 голосов за Токаева отдали 74.

Напомним, Токаев установил проведение досрочных выборов президента на 20 ноября. Он также захотел, чтобы его выдвигала не конкретная партия, а широкая коалиция.

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