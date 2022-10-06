Москва, 6 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Германия столкнётся с серьёзным экономическим кризисом, если в ближайшие два года полностью откажется от российского газа. Об этом заявил 6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По его словам, заявления о готовности Германии обойтись без поставок российского газа делаются в рамках русофобских установок США. Именно им беспрекословно следует немецкая политическая элита. Полный отказ Берлина от газа из России в течение ближайших двух лет вполне возможен.

«Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — сказал Тяпкин в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что министр экономики и климата Германии Роберт Хабек предупреждал об угрозе долговременного ущерба для «будущности экономики».

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