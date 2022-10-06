Пекин, 6 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Китайская технологическая компания Huawei планирует уже в 2023 году вновь выпустить смартфоны с поддержкой 5G, чтобы отвоевать свою долю рынка, несмотря на удушающие санкции со стороны США, как передает Financial Times.

Kārlis Dambrāns Huawei

Вашингтон внес компанию в черный список, запретив ей приобретать американские технологии для смартфонов, использующих технологию 5G, но, по словам трех человек, знакомых с вопросом, компания разрабатывает стратегии обхода санкций.

Как сообщили FT источники, знакомые с планами компании, один способ состоит в том, чтобы перепроектировать смартфоны без использования передовых чипов, попавших под ограничения. Huawei использовала чипсеты Kirin, разработанные HiSilicon и произведенные ведущим чипмейкером Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, еще до того как США ужесточили ограничения.

Huawei использует менее высокотехнологичные чипы, произведенные китайскими компаниями, которые позволят применять технологию 5G. Менее продвинутые чипы могут повлиять на удобство для пользователя, особенно по сравнению с телефонами предыдущих поколений Huawei и конкурирующим iPhone 14 от Apple.

Компания Huawei оказавшаяся в ситуации растущей геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином, пытается вернуть утраченную долю рынка после падения продаж в результате введения санкций США в 2019 году. В 2021 году доходы от ее бизнеса по производству смартфонов упали на 50% в годовом исчислении.

«Эта компания не может ждать бесконечно и должна как можно скорее вернуть 5G-смартфоны на рынок», — сказал источник, знакомый с планами Huawei.

По словам двух осведомленных источников, еще одним обходным путем, который рассматривает Huawei, является сотрудничество в разработке чехла для телефона, который позволяет использовать 5G.

На рынке уже есть подобные чехлы. Например, чехол, разработанный китайской компанией Soyea Technology, имеет встроенный модуль eSIM с чипами, поддерживающими технологию 5G.

«План Китая по достижению технологической самодостаточности может стать потенциальным фактором, который поможет Huawei присоединиться к конкуренции в секторе 5G», — считает аналитик исследовательской компании IDC Уилл Вонг.

Но, по мнению специалистов, пока действуют санкции США, Huawei находится в крайне невыгодном положении.