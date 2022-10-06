Москва, , 10:52 — REGNUM В конфликте двух школьников, закончившимся ножевым ранением, разбираются следователи в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

По предварительным данным, накануне около 11:00 в школе города Богучара между двумя 15-летними одноклассниками произошел словесный конфликт. Один из подростков достал нож и ранил им «оппонента». Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, школьнику оказывается необходимая помощь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи также дадут оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики.

Доклад о ходе расследования уголовного дела запросил глава СК России Александр Бастрыкин.