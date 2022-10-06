Владивосток, 6 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Приморье завершаются работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений, которые проводятся в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», сообщили в пресс-службе правительства края.

Инспекция по охране культурного наследия Приморского края Памятник

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В 2022 году за счет средств государственной программы в соответствии с поступившими заявками инспекцией по охране культурного наследия Приморья выделено более 10 млн рублей семи муниципалитетам на проведение работ по ремонту и благоустройству 40 воинских захоронений.

Также из краевого бюджета было направлено более 83 млн рублей на реставрацию объектов культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, память Героя России, участника спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Аймира Миягашева увековечат в абаканском Парке Победы.