Вашингтон, 6 октября 2022, 10:52 — REGNUM По мнению американских разведывательных служб, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной причастен киевский режим. Об этом 6 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
При этом последние не стали уточнять, кто из представителей террористического режима Киева санкционировал это убийство и кем оно было осуществлено, а также согласился ли на него Владимир Зеленский.
При этом источники утверждают, что Соединённые Штаты не причастны к этому преступлению и не давали никакой информации или иной помощи для него, а киевский режим не проводит с американской стороной консультаций на эту тему.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдепартамент США ищет подрядчиков, которые помогут оценить, куда пошла военная помощь киевскому режиму на самом деле.