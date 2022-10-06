Париж, 6 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с партнерами новые проекты в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон отправится в Бангкок (Таиланд) 18 ноября на ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, региона, который является приоритетным для французской дипломатии.

«Это первое приглашение, адресованное главе французского государства с момента создания этой организации в 1989 году, отражает прогресс, достигнутый с момента запуска Индо-Тихоокеанской стратегии в 2018 году, а также потенциал для нового сотрудничества в этом регионе, который охватывает 93% французской исключительной экономической зоны и где проживает 1,5 миллиона наших соотечественников, в частности, в Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотте и на острове Реюньон», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон примет участие во встрече после саммита G20 в Индонезии.

Франция все больше и больше проявляет желание инвестировать в Азиатско-Тихоокеанский регион, арену растущего соперничества между Китаем и Соединенными Штатами.