Орск, Оренбургская область, 6 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Орске суд рассмотрел дело о продаже суррогатного алкоголя, в составе которого выявлен ядовитый спирт метанол. Фигурантка признана виновной в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в Ленинском райсуде города.

Argumenti.ru Приговор

В октябре 2021 года продавец получила указание от директора магазина уничтожить 10 бутылок с жидкостью, содержавшей метанол, в связи с появлением информации о массовых отравлениях жителей Орска суррогатным алкоголем. Женщина принесла данные бутылки к себе домой, а в марте 2022 года продала их мужчине под видом водки за 1200 рублей. В результате отравились два человека. Вред здоровью одного мужчины оценили как тяжкий, второго — легкий.

Фигурантка уголовного дела признала вину и раскаялась. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.