Ханты-Мансийск, 6 октября 2022, 10:51 — REGNUM Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин защищал население Донбасса в составе добровольческого отряда «Ермак». ОН принял решение отправиться на Донбасс, услышав клич Всероссийского атамана Николая Долуды.
Назначение в добровольческий казачий отряд «Ермак» («БАРС» 15») Андрей Анатольевич получил 9 мая, когда все отмечали День Победы. На пункте сбора казаков-добровольцев Сибирского и Енисейского войсковых казачьих обществ он получил жетон военнослужащего — личный знак с номером, а также необходимые амуницию и оружие, и приступил вместе с другими казаками к «боевому слаживанию».
На Донбассе Андрей Станкин получил позывной «Югра», по месту своего проживания.
Во время боевых действий казаки отряда «Ермак» не раз соприкасались с молодыми контрактниками из регулярных частей.