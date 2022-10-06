Ханты-Мансийск, , 10:51 — REGNUM Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин защищал население Донбасса в составе добровольческого отряда «Ермак». ОН принял решение отправиться на Донбасс, услышав клич Всероссийского атамана Николая Долуды.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Николай Александрович — герой Крыма, который поднял казаков, и они отстояли полуостров, — рассказал Андрей Станкин журналистам, — И я, будучи человеком военным и атаманом, каждую угрозу для своей страны воспринимаю, как личную. В армию попасть я уже не мог по возрасту, стать добровольцем — моя единственная возможность послужить Отечеству».

Назначение в добровольческий казачий отряд «Ермак» («БАРС» 15») Андрей Анатольевич получил 9 мая, когда все отмечали День Победы. На пункте сбора казаков-добровольцев Сибирского и Енисейского войсковых казачьих обществ он получил жетон военнослужащего — личный знак с номером, а также необходимые амуницию и оружие, и приступил вместе с другими казаками к «боевому слаживанию».

«Меня определили во взвод огневой поддержки командиром отделения. Будучи офицером запаса войск противовоздушной обороны, я освоил новую специальность, — рассказал Андрей Анатольевич Станкин, а 18 мая Андрей Станкин уже принял боевое крещение».

На Донбассе Андрей Станкин получил позывной «Югра», по месту своего проживания.

Во время боевых действий казаки отряда «Ермак» не раз соприкасались с молодыми контрактниками из регулярных частей.

«Мы прикрывали их, они прикрывали нас, — рассказал он. — Мы к ним относились, как к своим сыновьям. Старались их оберегать, мы — старше, опытнее. У меня есть семья, дети, что называется, след на земле, а там ребята молодые…», — рассказал Андрей Станкин.