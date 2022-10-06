Латвия, 27 ноября, 2012, 15:20 — ИА Регнум. В ходе проведения контрольных мероприятий на границе с Белоруссией и Россией сотрудники таможенного отдела Службы государственных доходов (СГД) Латвии предотвратили ряд попыток нелегально ввезти на территорию республики 61 тыс. 480 сигарет различных марок. Контрабандный товар был укрыт в автомашинах и личных вещах пересекающих границу лиц, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отдел общественных отношений СГД.

Так, на контрольно-пропускном пункте Силене при проведении углубленной проверки автомашины Volvo под ее центральной консолью, дверными порогами и обивкой сидений было обнаружено 35 тыс. сигарет марок Fest, Minsk и NZ с акцизной маркировкой Белоруссии. За рулем автомашины находился 30-летний гражданин Литвы. Также на КПП Силене во время проверки автобуса, следовавшего по маршруту Браслав-Даугавпилс, таможенники нашли в личном багаже 50-летнего гражданина Латвии 4 тыс. 480 незадекларированных сигарет Premier, Matrix, Minsk, NZ, Capri и Queen с белорусскими акцизными марками.

На КПП Гребнево при углубленном осмотре автомобиля Volkswagen Passat в его заднем бампере был обнаружен специально оборудованный тайник. В нем, а также в местах для хранения инструментов багажного отделения нашлись сигареты, запакованные в черные полиэтиленовые мешки. В ходе дальнейшей проверки сигареты были обнаружены также под рычагом ручного тормоза, в месте, предназначенном для подушки безопасности, во всех четырех дверях автомашины и в заднем сидении. В результате было изъято, в общем, 18,4 тыс. сигарет марки Bayron с российской акцизной маркировкой. Еще 3600 незадекларированных сигарет Bayron оказалось обнаружено в двух других автомашинах Volkswagen Passat под резиновыми ковриками.

Во всех перечисленных случаях на нарушителей были составлены административные протоколы. Изъятые сигареты поместили на специализированный таможенный склад конфискованных товаров, а автомашины - на штрафную автостоянку.