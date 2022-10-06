Якутск, 6 октября 2022, 11:01 — REGNUM Минутой молчания и цветами почтили память сотрудника подразделения Росгвардии «Бизон» Александра Гундарева, который погиб во время выполнения боевого задания в ходе спецоперации в защиту Донбасса. В кадетской школе Якутска открыли стену памяти бойцу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Якутии.
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Александр Гундарев погиб 22 июля, он был посмертно награждён Орденом Мужества.
Мать бойца Наталья Гундарева поблагодарила сотрудников и ветеранов Росгвардии за сохранение памяти о сыне, учителей школы — за вклад в его воспитание. Директор кадетской школы-интерната Алексей Корякин сказал, что гордится Александром Гундаревым и считает его образцом преданного Отечеству человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были награждены посмертно трое военнослужащих из Якутии, отдавших жизни во время спецоперации в защиту Донбасса. Ордена Мужества семьям Николая Сибирякова, Петра Корнилова и Иннокентия Михайлова вручил глава республики Айсен Николаев.