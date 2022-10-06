Якутск, 6 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Минутой молчания и цветами почтили память сотрудника подразделения Росгвардии «Бизон» Александра Гундарева, который погиб во время выполнения боевого задания в ходе спецоперации в защиту Донбасса. В кадетской школе Якутска открыли стену памяти бойцу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Якутии.

Скорбь

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Александр Гундарев погиб 22 июля, он был посмертно награждён Орденом Мужества.

«Сегодня мы чтим память нашего боевого товарища. О потерях всегда говорить тяжело и больно, особенно когда уходят совсем молодые люди. Когда есть такие ребята, Россию никто и никогда не сможет поставить на колени», — отметил присутствовавший на открытии стены памяти временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Якутии подполковник Никита Воробьёв.

Мать бойца Наталья Гундарева поблагодарила сотрудников и ветеранов Росгвардии за сохранение памяти о сыне, учителей школы — за вклад в его воспитание. Директор кадетской школы-интерната Алексей Корякин сказал, что гордится Александром Гундаревым и считает его образцом преданного Отечеству человека.

«Александр Гундарев навсегда останется в наших сердцах, как достойный сын своего народа, посвятивший свою жизнь служению Родине», — отметил он.

«Достойный сын своих родителей, гордость семьи, отряда — Александр очень рано ушел из жизни, но оставил добрую память о себе. Будущее поколение должно знать о таких людях, и наша задача приложить для этого все усилия», — сказала помощник начальника территориального Управления Росгвардии по работе с ветеранами Алиса Бутакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были награждены посмертно трое военнослужащих из Якутии, отдавших жизни во время спецоперации в защиту Донбасса. Ордена Мужества семьям Николая Сибирякова, Петра Корнилова и Иннокентия Михайлова вручил глава республики Айсен Николаев.