Владикавказ, 6 октября 2022, 10:50 — REGNUM В Северной Осетии призваны в войска в рамках объявленной частичной мобилизации около 800 человек. Это почти 80% задания, поставленного перед властями региона, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.
Ранее сообщалось, что из Северной Осетии уже отправлены в воинские части три группы мобилизованных. Всего планируется призвать в рамках объявленной частичной мобилизации около тысячи резервистов.
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