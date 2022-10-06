Владикавказ, , 10:50 — REGNUM В Северной Осетии призваны в войска в рамках объявленной частичной мобилизации около 800 человек. Это почти 80% задания, поставленного перед властями региона, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

«От республики уже 800 мобилизованных, продолжаем работать дальше», — приводит слова замвоенкома ТАСС.

Ранее сообщалось, что из Северной Осетии уже отправлены в воинские части три группы мобилизованных. Всего планируется призвать в рамках объявленной частичной мобилизации около тысячи резервистов.

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