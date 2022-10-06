В Северной Осетии план по частичной мобилизации выполнен на 80%
Владикавказ, 6 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии призваны в войска в рамках объявленной частичной мобилизации около 800 человек. Это почти 80% задания, поставленного перед властями региона, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.
Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания
Мобилизация
«От республики уже 800 мобилизованных, продолжаем работать дальше», — приводит слова замвоенкома ТАСС.
Ранее сообщалось, что из Северной Осетии уже отправлены в воинские части три группы мобилизованных. Всего планируется призвать в рамках объявленной частичной мобилизации около тысячи резервистов.