Владикавказ, 6 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии призваны в войска в рамках объявленной частичной мобилизации около 800 человек. Это почти 80% задания, поставленного перед властями региона, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.

Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания Мобилизация

«От республики уже 800 мобилизованных, продолжаем работать дальше», — приводит слова замвоенкома ТАСС.

Ранее сообщалось, что из Северной Осетии уже отправлены в воинские части три группы мобилизованных. Всего планируется призвать в рамках объявленной частичной мобилизации около тысячи резервистов.