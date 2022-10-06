Бухарест, 6 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Румынии безвозмездной помощи на общую сумму в €742 млн. Об этом 6 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Santeri Viinamäki Евро

По словам Чукэ, соответствующие средства будут направлены на развитие масштабных энергетических проектов.

«Речь идет о поддержке возобновляемых источников энергии в жилом и строительном секторах, — отметил, в частности, он. — Кроме того, благодаря новому проекту мы сможем вкладывать деньги в создание экологически чистого производства электроэнергии и строительство очистительных сооружений для румынских ТЭС».

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении затребовать у ЕС «дополнительные деньги для финансирования румынской энергетики».