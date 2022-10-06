Москва, , 10:49 — REGNUM Газоснабжение в Германии остается стабильным, но ситуация может ухудшиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Газопровод Harald Hoyer

«Хранилища уже заполнены на 92,08%, тогда как правительство ФРГ выставляло требования к 1 октября обеспечить заполнять подземных хранилищ газа на 85%. Чтобы за зиму не произошло полного истощения запасов, в правительстве ЕС предложили ещё сократить использование газа на 13%, — сказал он. — Из-за сильного падения производства и инфляции потребление газа уже упало на 10%. А из-за опасений по поводу перебоев с поставками сжиженного природного газа спрос на СПГ продолжает сильно расти. Затраты Евросоюза на борьбу с кризисом из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители могут превысить 1 трлн евро. А так как мы уже наблюдаем вывод ряда АЭС из энергосистемы, в частности в Германии, то зависимость от газа будет расти».

По его словам, если зима будет холодной, то правительству ЕС придётся делать выбор в обеспечении между обогревом людей и поддержкой производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Франции удалось заполнить свои запасы газа почти на 100%.

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