Вашингтон, 6 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Американские граждане в большей мере поддерживают Республиканскую партию перед выборами в Конгресс по таким вопросам, как борьба с преступностью и безопасность границы, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения New York Post.

Борьба республиканцев с демократами

По данным опроса, проведенного совместно агентством Reuters и компанией Ipsos, 40% избирателей считают, что республиканцы лучше всего подходят для решения проблемы нелегальной иммиграции. Подходящими для решения этой задачи демократов назвали лишь 32% избирателей.

Что касается сдерживания роста преступности, республиканцев как лучший выбор для решения проблемы выбрали 39% избирателей, тогда как демократов назвали 30%. Остальные либо не знали, либо выбрали третью сторону или независимых.