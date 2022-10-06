Москва, , 10:47 — REGNUM Россией принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сегодня, 6 октября, заявил вице-премьер Алексей Оверчук на полях II Каспийского экономического форума в Москве.

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

По его словам, кредит выделяется Белоруссии для реализации проектов, связанных с импортозамещением и развитием соответствующих производств.

«Стороны уже подписали соглашение или скоро подпишут. Все параметры соглашения согласованы», — уточнил Оверчук.

Как сообщает ИА REGNUM, в Москве в технопарке «Сколково» проходит II Каспийский экономический форум. В нём принимают участие делегации стран «каспийской пятёрки» — России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана.

Читайте подробнее: Иран: Каспийский форум имеет большое значение для прибрежных государств