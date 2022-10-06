Хониара, , 10:48 — REGNUM Посольство Китая на Соломоновых островах призвало некоторых жителей Запада отказаться от идеологических предубеждений, прекратить фабриковать слухи, клеветать на Китай, и распространять дезинформацию, но прилагать больше усилий во благо народов тихоокеанских островных стран после того, как австралийский аналитический центр обвинил Китай в проведении «скоординированной кампании дезинформации на Соломоновых островах», сообщает 6 октября газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению посольства, направленному в Global Times, с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Соломоновыми островами три года назад двусторонние отношения развивались углубленно с более высоким уровнем взаимного доверия, увеличением общих интересов и более широким путем сотрудничества.

Руководствуясь принципом искренности, реальных результатов, дружелюбия и добросовестности, а также принципом достижения общего блага и общих интересов, Китай осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с Соломоновыми островами, делая все возможное для поддержки последних в борьбе с пандемией COVID-19 и строительстве инфраструктуры. Результаты были практическими, эффективными, ощутимыми и хорошо приветствовались правительством и народом островного государства.

Заявление китайского посольства прозвучало после того, как Австралийский институт стратегической политики (ASPI) в новом анализе обвинил китайское правительство в проведении скоординированной кампании дезинформации на Соломоновых островах, в которой предполагалось, что Австралия, США и остров Тайвань «спровоцировали беспорядки, которые потрясли столицу Хониару в прошлом году».

Согласно австралийскому изданию ABC в среду, в отчете аналитического центра утверждается, что под влиянием усилий Китая по формированию взглядов и подрыву влияния как Австралии, так и США на Соломоновых островах, негативные комментарии о Китае значительно сократились, в то время как позитивные комментарии резко подскочили в количестве.

«Ложные заявления — это патент и специальность нескольких западных стран. Китай завоевал широкую похвалу и хорошую репутацию среди островных стран Тихого океана, включая Соломоновы острова, благодаря своим практическим усилиям», — говорится в заявлении.

Поскольку взаимовыгодное сотрудничество пошло на пользу как Соломоновым Островам, так и Китаю, островная страна сопротивлялась давлению Запада. По данным AFP, Соломоновы острова заявили, что они возражали против первого проекта декларации американо-тихоокеанского партнерства, поскольку их не устраивали некоторые косвенные ссылки на Китай.

Министр иностранных дел страны Иеремия Манеле заявил в Новой Зеландии, что «в первоначальном проекте были некоторые ссылки, которые нас не устраивали. Это ставит нас в положение, когда мы должны выбирать сторону, и мы не хотим, чтобы нас ставили в положение, когда мы должны выбирать сторону»