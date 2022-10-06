Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга задержали подростка, которого подозревают в двух изнасилованиях школьниц, совершенных в начале октября, сообщили 6 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Слезы

По предварительным данным, 15-летний ученик 9 класса школы находил своих потенциальных жертв в социальных сетях. Там он знакомился с ними и предлагал вместе погулять. Первое сообщение от потерпевшей поступило в полицию Невского района 1 октября. С заявлением обратилась 13-летняя школьница в сопровождении родителей. Девочка рассказала, что пошла гулять с новым знакомым. Юноша привел ее на 16-й этаж одного из домов на Российском проспекте и изнасиловал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, добавив, что молодой человек вскоре был задержан.

По данным телеканала «78», это не единственное преступление, совершенное школьником. Второе изнасилование несовершеннолетней подросток совершил 2 октября, как и с первой жертвой, он познакомился с девочкой в социальной сети. На этот раз молодой человек привел 14-летнюю школьницу в заброшенное здание на улице Лёни Голикова, где также надругался над ребенком. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу РФ, лица не достигшие 16-летнего возраста, совершившие ряд преступлений, в том числе по статье 132 УК РФ, подлежат уголовной ответственности наряду со взрослыми преступниками. Ввиду чего, школьнику грозит длительный срок лишения свободы.