* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщает, что ряд бывших афганских силовиков сотрудничает с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по финансовым причинам. Об этом пишет газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

SIGAR написал в «Твиттере», что некоторые бывшие силовики и гражданские лица в целях личной выгоды «вероятно» присоединились к низшим уровням структур безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Некоторые из бывших сотрудников сил национальной обороны, в большинстве своём нижних чинов, работают на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по финансовым причинам», — отметил генеральный инспектор.

В этом твите, который является частью длинного отчёта департамента, указано, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили большую часть бывших силовиков, особенно женщин, и наняли новых сотрудников.

В отчёте SIGAR также говорится, что небольшое количество бывших силовиков присоединилось к военным группировкам, выступающим против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе к Фронту национального сопротивления Афганистана.

Ранее некоторые американские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что ряд афганских силовиков бежали в соседние страны, в том числе в Иран, и назвали это угрозой безопасности США.

По словам SIGAR, спецслужбы США выяснили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вернуть бывших пилотов и технических сотрудников и использовать их.

В отчёте указывается, что большая часть оборудования, предоставленного Соединёнными Штатами бывшим силам безопасности в прошлые годы, была уничтожена за два десятилетия войн и дни падения режима.