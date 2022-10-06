Москва, , 11:08 — REGNUM На полигоне Аллуайв на Кольском полуострове экипажи вертолётов отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота провели плановые мероприятия, где выполнили полёты на боевое применение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вертолет Ка-29 во время пролета над городом Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи Ка-29 провели стрельбы по наземным целям неуправляемыми реактивными снарядами С-8. Подобные снаряды предназначены для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха, скорость которого составляет 600 метров в секунду, а дальность около двух километров.

Кроме того, в учениях принимали участие экипажи противолодочных вертолётов Ка-27, которые отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами на морских полигонах в Баренцевом море.

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Полёты выполнялись с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Общий налёт экипажей вертолётов составил более 10 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» 4 октября вышли из порта Дудинки и взяли курс на Карское море.

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