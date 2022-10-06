Мелитополь, , 10:44 — REGNUM Больше оружия и боевиков, чем за весь период проведения специальной военной операции (СВО), стянули на линию соприкосновения в Запорожской области ВСУ. Об этом 6 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО», — приводит его слова ТАСС.

При этом Рогов указал, что у киевских боевиков сохраняется наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, хотя при этом и растёт число потерь.

«Активность их вообще не снижалась, потерь у них все больше», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», уточнив, что Киев быстро восполняет такие потери.

«Нельзя сказать о сокращении какого-либо наступательного потенциала со стороны противника на запорожской линии боевого соприкосновения», — также пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли два района Донецка.