Чойский район, Алтай, 6 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Чойском районе Республики Алтай вступил в силу приговор по делу об уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Республики Алтай Трактор осужденного. Республика Алтай

По данным обвинения, 18 мая 2022 года в урочище Саракокша фигурант на тракторе МТЗ-50 транспортировал древесину. В какой-то момент из системы выпуска отработанных газов произошёл выброс искр, спровоцировавший лесной пожар. В результате сгорело около 0,7 га леса, ущерб превысил 1 млн рублей.

«По результатам рассмотрения уголовного дела вынесен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Исковые требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 млн рублей удовлетворены в полном объёме», — отметили в ведомстве.