Владивосток, , 10:41 — REGNUM Во Владивостоке 6 октября в поддержку участников спецоперации и мобилизованных состоялся автопробег — десятки неравнодушных жителей края на своих машинах проехали по центральным улицам с флагами России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Автопробег во Владивостоке Правительство Приморского края, Иван Дякин

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Автопробег объединил активистов из разных муниципалитетов. Многие из них представляют крупнейшие общественные организации страны: «Матери России», «Сильная Россия», «Молодая Гвардия «Единой России».

«Такими мероприятиями мы показываем, что поддерживаем те решения, которые приняты в нашей стране, в том числе о частичной мобилизации. В наше время никому нельзя оставаться в стороне. Моему отцу тоже пришла повестка. И он стал для меня ярким примером, когда откликнулся на призыв Родины. Я поддерживаю те ценности, которые есть в моей семье, и обязательно будут прививать их своим детям», — пояснила руководитель регионального отделения аппарата «Молодой Гвардии» Анастасия Фок.

Автопробег стартовал на центральной площади Владивостока. Машины проехали по Золотому и Русскому мостам. Финишировали на острове Русском.

«Важна любая поддержка, в том числе моральная. Этот автопробег проводится в поддержку специальной военной операции, всех тех ребят, которые сегодня служат, защищают суверенитет Российской Федерации. Мы поддерживаем всех тех, кого мобилизовали, кто находится сейчас на полигонах и проходит специальную подготовку. Это наш вклад в дело общей Победы», — сказала региональный координатор федерального проекта «Историческая память» Анна Алеко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 7 октября стартует флешмоб в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!».